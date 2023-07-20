В Раздольном будут возлагать цветы в память о девочке, погибшей в результате атаки БПЛА

14-летняя Ирина Л. погибла в результате атаки украинского беспилотника 20 июля. Фото: t.me/ds_oleinik

Завтра, 21 июля, у администрации Раздольненского района будет организовано возложение цветов в память о погибшей в результате атаки украинского беспилотника 14-летней Ирины Л. Об этом сообщил глава администрации Денис Олейник.

– Каждый, кто хочет почтить память Ирины, может завтра в течение дня возложить цветы, – написал Олейник в своем телеграм-канале.

Утром 20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке вражеского дрона на один из населенных пунктов на северо-западе полуострова. В результате удара БПЛА погибла 14-летняя девочка, повреждены четыре административных здания. Впоследствии власти Крыма уточнили, что атаке беспилотника подвергся поселок Раздольное. Аксенов заверил, что семье погибшей девочки окажут всю необходимую поддержку.

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