Советник главы Крыма призвал не снимать видео на Крымском мосту

Фото: Юлия МАРКИНА

Советник главы Крыма Олег Крючков призвал не публиковать видео, снятое на Крымском мосту. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Советник напомнил, что по мосту уже дважды наносились удары. Крючков отметил, что даже теоретической угрозе с объекта убирают людей и машины. Он добавил, что тысячи людей круглосуточно обеспечивают безопасность.

– Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом, – написал Крючков.

Ранее Крымский мост перекрывали из-за воздушной тревоги. Позднее движение по транспортному переходу возобновили.

Напомним, по информации Национального антитеррористического комитета, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате погибла семейная пара из Белгородской области. Их 14-летняя дочь выжила, ее в тот же день доставили в реанимацию краснодарской больницы. Президент России Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям оказать девочке всю необходимую помощь. Глава государства попросил оказать поддержку и ее родственникам.