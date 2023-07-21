В Севастополе начнут строить первые корабли осенью 2024 года

Фото: пресс-служба губернатора Севастополя

Осенью 2024 года на Севастопольском морском заводе имени Серго Орджоникидзе начнется строительство первых кораблей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, речь в частности, идет о зерновозах, по которым есть реальные проекты. Губернатор отметил, что это балкеры от 40 до 60 тысяч тонн. Развожаев добавил, что потребность в таких судах очень большая.

– Осенью следующего года начнется строительство первых кораблей, – написал глава Севастополя.

Это позволит создать новые рабочие места и дать новую жизнь заводу. Развожаев заверил, что власти окажут всю возможную помощь.

– Крупнотоннажное крупноблочное судостроение на настоящем этапе возможно за счет строительства универсальных сухогрузных судов смешанного река-море плавания, – отметил губернатор.