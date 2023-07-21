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НовостиОбщество21 июля 2023 5:54

В Симферополе на 90% отремонтировали детскую хореографическую школу

Там смогут одновременно заниматься 60 учеников
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Капитальный ремонт детской хореографической школы в Симферополе выполнили более чем на 90%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Михаил Афанасьев.

На сегодняшний день выполнили отделочные работы, разводку слаботочных сетей, а также монтаж гипсокартонного потолка. В школе, помимо основного входа, обустроили два дополнительных. На объекте заменили окна, а также выполнили фасадные работы.

– Завершаются работы по укладке линолеума, разводка сетей оповещения и пожарной сигнализации, – отметил Афанасьев.

Глава администрации отметил, что в школе смогут одновременно заниматься 60 учеников.