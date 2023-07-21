Керченская переправа возобновила работу 21 июля

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В пятницу, 21 июля, Керченская паромная переправа возобновила свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

– Работа Керченской паромной переправы возобновлена, – говорится в сообщении.

По состоянию на 5.35 паромы курсируют в штатном режиме.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что с 21.00 до 5.00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения. Сейчас паромами могут воспользоваться грузовики с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости), рейсовые автобусы и организованные группы детей. Фуры с неприоритетными грузами едут альтернативным путем через новые российские регионы. Легковушки массой до 3,5 тонн едут через Крымский мост либо альтернативным путем.