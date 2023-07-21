Минтранс Крыма: на некоторых АЗС бензин АИ-92 отпускают только по талонам

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На некоторых автозаправочных станциях Крыма бензин АИ-92 отпускают только по талонам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

Чиновник рассказал, что ведет постоянный мониторинг доставки и наличия горюче-смазочных материалов в регионе.

– Начала поступать информация об отпуске на некоторых заправках бензина марки АИ-92 только по талонам, – рассказал руководитель крымского Минтранса.

Глава ведомства отметил, что республика постоянно получает топливо. За сутки в Крым доставили 60 вагонов бензина. Лукашенко заверил, что АЗС получат это топливо течение дня.

– Работа в данном направлении находится на постоянном контроле, – заключил министр.

Ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что республика полностью обеспечена горюче-смазочными материалами, которые поставляются, в том числе, с материка. По его словам, на всех крымских АЗС имеется бензин АИ-95 и АИ-92. Председатель Совмина заверил, что ситуация в регионе стабильная и находится под контролем правительства. По словам премьера, все жители республики могут быть спокойны. Гоцанюк подчеркнул, что стратегических запасов в Крыму более чем достаточно.