Крымчанин разложил по закладкам 70 свертков с наркотиками

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В Сакском районе 39-летнего местного жителя обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Фигурант разместил в тайниках 70 свертков с производным N-метилэфедрона. Это вещество изъяли правоохранители.

– Прокуратурой уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – отметили в надзорном ведомстве.

Напомним, в Сакском районе 38-летний житель Евпатории незаконно вырастил плантацию конопли. Для этого фигурант снял дачный дом. Согласно законодательству, мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.