Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе тренировкой ПВО

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой подразделений противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

– Вижу сообщения о громких звуках в разных районах города, – написал он.

Губернатор пояснил, что подразделения ПВО проводят тренировку. Развожаев заверил, что в Севастополе все спокойно. Глава города-героя призвал людей не снимать и не выкладывать видео с работой российских систем ПВО.

Напомним, 14 июля Черноморский флот России провел тренировку в Севастополе. Она проходила на Южном молу, а также в Камышовой и Стрелецкой бухтах. Это мероприятие предусматривало стрельбу из стрелкового оружия.