Погода на 22 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 32 градусов

Вода в Черном море прогрелась до +24°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
22 июля на Крымском полуострове штормовое предупреждение, в западных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-западный ветер 7-12 м/с., температура воздуха 30...32°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем южный ветер 7-12 м/с. , тепло 29…31°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +27 …+28°, юго-восточный западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +27…+28°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +27…+28°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Саках +27…+29°, юго-западный ветер 2-7 м/с. Ясно.
В Керчи +27…+29°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.
В Феодосии +27…+28°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Судаке +27…+28°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Малооблачно.
В Черноморском +28…+29°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Джанкое +29…+31°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +29…+32°, западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Белогорске +29…+31°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +23…+24°, в Азовском до +25°
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