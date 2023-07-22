Погода на 22 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 32 градусов

Вода в Черном море прогрелась до +24°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 июля на Крымском полуострове штормовое предупреждение, в западных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-западный ветер 7-12 м/с., температура воздуха 30...32°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем южный ветер 7-12 м/с. , тепло 29…31°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +27 …+28°, юго-восточный западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +27…+28°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +27…+28°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Саках +27…+29°, юго-западный ветер 2-7 м/с. Ясно.

В Керчи +27…+29°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.

В Феодосии +27…+28°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Судаке +27…+28°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Малооблачно.

В Черноморском +28…+29°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +29…+31°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +29…+32°, западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +29…+31°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +23…+24°, в Азовском до +25°

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