В Крыму 12-летний подросток на питбайке столкнулся с легковушкой

Фото: МВД по Республике Крым

Накануне, 20 июля, в селе Новоселовка Симферопольского района произошла дорожная авария с участием подростка на питбайке. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

ДТП случилось в 12:30. 12-летний водитель питбайка GR-X на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущества в движении ехавшему по главной дороге автомобилю LADA Granta и столкнулся с ним.

Отмечается, что мальчик управлял питбайком без спецэкипировки и мотошлема.

– В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил телесные повреждения. Медики диагностировали у него ушиб колена, – сообщили в ведомстве.

Медосвидетельствование показало, что водитель «Гранты» был трезв. С родителями мальчика провели беседу, в их отношении составили протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

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