Минтранс Крыма: в республику доставили 60 вагонов бензина

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За истекшие сутки в Крым доставили 60 вагонов бензина, в течение дня это топливо получат АЗС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

Чиновник отметил, что по поручению главы Крыма Сергея Аксенова совместно с Минэнерго ведет постоянный мониторинг доставки и наличия горюче-смазочных материалов в регионе. Руководитель Минтранса подчеркнул, что топливо на полуостров поступает постоянно.

– За истекшие сутки в Республику Крым доставлено 60 вагонов бензина, – отметил Лукашенко.

Министр отметил, что в течение дня это топливо получат АЗС.

Ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что республика полностью обеспечена горюче-смазочными материалами, которые поставляются, в том числе, с материка. По его словам, на всех крымских АЗС имеется бензин АИ-95 и АИ-92. Председатель Совмина заверил, что ситуация в регионе стабильная и находится под контролем правительства. По словам премьера, все жители республики могут быть спокойны. Гоцанюк подчеркнул, что стратегических запасов в Крыму более чем достаточно.