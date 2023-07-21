В Симферополе задержали двоих несовершеннолетних мотоциклистов без прав

Фото: МВД по Республике Крым

В Симферополе сотрудники ГИБДД задержали двоих подростков 15 и 17 лет, которые управляли мотоциклами без водительских прав. Об этом сообщает Крымская газета со ссылкой на пресс-службу МВД России по Республике Крым.

Уточняется, что подростки «лихачили» в одном симферопольских скверов.

– Молодые люди отстранены от управления транспортным средством, а мотоциклы перемещены на специализированную стоянку, – пишет Крымская газета.

На одного из нарушителей составили протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ – «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». На родителей подростков выписали протоколы по статье 5.35 КоАП РФ – «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Напомним, за первые шесть месяцев 2023 года в Крыму произошло одиннадцать ДТП с участием несовершеннолетних водителей. В десяти случаях несовершеннолетние управляли мопедами, в одном ребенок находился за рулем автомобиля.

Накануне, 20 июля, в селе Новоселовка Симферопольского района 12-летний подросток на питбайке столкнулся с легковушкой. Ребенок получил ушиб колена.

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