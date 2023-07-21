Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 июля 2023 11:22

В Крыму неплательщика алиментов заставили 10 месяцев работать

Мужчина задолжал более 37 тысяч рублей
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Красногвардейском районе 44-летнего жителя Крыма признали виновным в неуплаты алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Крымчанин является отцом несовершеннолетней девочки. Алименты на содержание ребенка мужчина не платил. Задолженность превысила 37 тысяч рублей. Однако никаких мер для возврата долга мужчина не принимал. Было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил мужчину к 10 месяцам исправительных работ. 10% его зарплаты будут удерживать в доход государства.

– Приговор суда не вступил в законную силу, – говорится в сообщении.