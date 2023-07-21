В Крыму неплательщика алиментов заставили 10 месяцев работать

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В Красногвардейском районе 44-летнего жителя Крыма признали виновным в неуплаты алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Крымчанин является отцом несовершеннолетней девочки. Алименты на содержание ребенка мужчина не платил. Задолженность превысила 37 тысяч рублей. Однако никаких мер для возврата долга мужчина не принимал. Было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил мужчину к 10 месяцам исправительных работ. 10% его зарплаты будут удерживать в доход государства.

– Приговор суда не вступил в законную силу, – говорится в сообщении.