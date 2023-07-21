Прокуратура потребовала ограничить доступ к опасной заброшке в Советском районе Крыма

Суд требование прокуратуры удовлетворил Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Советского района Республики Крым потребовала ограничить доступ к заброшенному зданию бывшего дома культуры в селе Пруды. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу прокуратуры РК.

Здание уже длительное время не эксплуатируется и пребывает в заброшенном состоянии. При этом местная администрация не принимала никаких мер по его консервации.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что местная администрация.

– Прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на местную администрацию обязанности ограничить доступ к строению. Рассмотрев заявленные требования, суд иск надзорного ведомства удовлетворил, – цитирует агентство сообщение пресс-службы надзорного ведомства.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50