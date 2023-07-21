За полгода в Крыму выявили коррупционное 241 преступление

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За первые шесть месяцев 2023 года Крыму выявили 241 преступление коррупционной направленности. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Больше половины преступлений – 136 – взяточничество. Еще треть нарушений закона – мошенничество, присвоение и растрата, совершенные с использованием служебного положения.

– Четвертая часть уголовных дел возбуждена по фактам деяний, которыми причинен ущерб в крупном и особо крупном размерах, – отметил в прокуратуре.

В Крыму увеличилось количество случаев получения взяток и общее количество коррупционных преступлений. По материалам прокуратуры завели 20 уголовных дел. По оконченным делам общая сумма ущерба составила 120 млн рублей. Половину этих денег вернули.