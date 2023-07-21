В Евпатории простились с погибшим в спецоперации Максимом Скориковым

Фото: t.me/demidova_evp

В Евпатории сегодня, 21 июля, прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Максимом Скориковым.

– Смелость, отвага, храбрость и отзывчивость – это черты характера настоящего мужчины и защитника Родины. Все они были у Максима, – приводит слова градоначальницы «Крым 24».

Фото: t.me/demidova_evp

Демидова добавила, что у погибшего бойца остался маленький сын и семья.

Напомним, 13 июля в городе Старый Крым простились с бывшим сотрудником «Крым-спаса», погибшим в ходе специальной военной операции. 22-летний Иван Муравецкий погиб, выполняя боевые задачи.

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