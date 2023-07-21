В Сакском районе сформировали 500 земельных наделов для участников СВО

Выдача бесплатных участков крымчанам-участникам СВО началась в начале апреля Фото: Александра Тимощенко

В Крыму для участников специальной военной операции сформировали 500 земельных участков. Они расположены на территории Лесновского сельского поселения Сакского района. Об этом КП-Крым сообщил заместитель министра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.

- На данный момент проводится выдача документов по сформированным участкам. Всех заявителей, состоящих в очередности, заблаговременно уведомляют перед предоставлением документов органы местного самоуправления, - отметил замминистра.

Кроме того, в настоящее время в Сакском районе формируют следующий земельный массив для участников СВО. Участки будут выделять на территории Молочненского сельского поселения.

Напомним, в декабре 2022 года Госсовет Крыма принял закон о бесплатном выделении участков земли участникам специальной военной операции. Их планируется выдавать в четырех районах республики: Ленинском, Сакском, Черноморском и Раздольненском. Все наделы будут обеспечены необходимой инфраструктурой.

Выдача документов на земельные участки стартовала 7 апреля. Первые наделы выдали в селе Лесновка под Саками.