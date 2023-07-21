Аксенов вручил награды крымским работникам торговли

Фото: t.me/Aksenov82

Глава Крыма Сергей Аксенов в преддверии Дня работника торговли вручил награды лучшим представителям отрасли. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/Aksenov82

– Вручил государственные награды крымским работникам торговли в преддверии профессионального праздника, – написал Аксенов.

Он отметил, что крымские работники торговли уделяют много внимания поддержке российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции. Глава республики поблагодарил представителей отрасли за их труд, пожелал профессиональных успехов и благополучия.

Фото: t.me/Aksenov82

Фото: t.me/Aksenov82

Фото: t.me/Aksenov82

Фото: t.me/Aksenov82

СПРАВКА КП

День работника торговли отмечается в России каждую четвертую субботу июля, в 2023 году этот праздник выпадает на 22 июля.

В СССР существовал День работников торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства. С 1966 года его отмечали в последнее воскресенье июля. В 1988 году он был перенесен на третье воскресенье марта. С 2013 года согласно указу президента РФ «День работников торговли» снова отмечают в июле, а «День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения» стал самостоятельным праздником, который приходится на третье воскресенье марта.

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