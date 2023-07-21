Аксенов вручил награды крымским работникам торговли

Фото: t.me/Aksenov82
Глава Крыма Сергей Аксенов в преддверии Дня работника торговли вручил награды лучшим представителям отрасли. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Фото: t.me/Aksenov82
– Вручил государственные награды крымским работникам торговли в преддверии профессионального праздника, – написал Аксенов.
Он отметил, что крымские работники торговли уделяют много внимания поддержке российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции. Глава республики поблагодарил представителей отрасли за их труд, пожелал профессиональных успехов и благополучия.
Фото: t.me/Aksenov82
Фото: t.me/Aksenov82
Фото: t.me/Aksenov82
Фото: t.me/Aksenov82
День работника торговли отмечается в России каждую четвертую субботу июля, в 2023 году этот праздник выпадает на 22 июля.
В СССР существовал День работников торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства. С 1966 года его отмечали в последнее воскресенье июля. В 1988 году он был перенесен на третье воскресенье марта. С 2013 года согласно указу президента РФ «День работников торговли» снова отмечают в июле, а «День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения» стал самостоятельным праздником, который приходится на третье воскресенье марта.
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