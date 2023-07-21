Единую модель профориентации школьников запустят в Крыму 1 сентября

Занятия по профориентации будут проходить еженедельно во всех крымских школах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Республике Крым с 1 сентября запустят единую модель профориентации для школьников. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.

Отмечается, что занятия по профориентации будут проходить еженедельно во всех крымских школах.

– Уже организовали предпрофессиональные классы по различным направлениям: медицинские, психолого-педагогические, аграрные, медийные, инженерные. Также успешно реализуется профессионально направленный проект «Курчатовский класс», – говорится в сообщении.

В медицинских классах школьников научат ставить уколы и капельницы. В аграрных классах покажут, как работать в теплицах и ставить опыты. «Курчатовский класс» направлен на глубокое изучение химии, физики, географии и биологии.

В инженерных классах ребята смогут постигать азы инженерного образования; так, например, в одной из школ Керчи сейчас создается класс с судоремонтным направлением.

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