В Симферополе еще пяти улицам присвоили имена героев СВО

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В Симферополе еще пяти улицам присвоили имена героев специальной военной операции, соответствующее решение принято на внеочередной сессии Симферопольского горсовета. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.

– В Симферополе появились улицы Алексея Любимского, Кирилла Шведович, Дениса Бурматова, Виктора Шпыхова, Алексея Аврамченко, – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Симферополе планируют присвоить названия двадцати безымянным улицам в микрорайоне «Петровские высоты». Комиссия по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементам улично-дорожной сети поддержала большинство предложений.

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