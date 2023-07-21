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НовостиПроисшествия21 июля 2023 18:20

В Крыму обезвредили два снаряда времен Великой Отечественной войны

Взрывоопасные предметы вывезли на спецполигон и уничтожили
Дмитрий Коренев
Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

21 июля пиротехники МЧС обезвредили найденные в окрестностях Керчи снаряды времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Сотрудники МЧС нашли два артиллерийских снаряда калибром 122 и 76 мм. Взрывоопасные предметы вывезли на спецполигон и уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

– Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено пять человек личного состава и две единицы автомобильной техники, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

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