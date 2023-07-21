В Крыму обезвредили два снаряда времен Великой Отечественной войны

Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

21 июля пиротехники МЧС обезвредили найденные в окрестностях Керчи снаряды времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Сотрудники МЧС нашли два артиллерийских снаряда калибром 122 и 76 мм. Взрывоопасные предметы вывезли на спецполигон и уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

– Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено пять человек личного состава и две единицы автомобильной техники, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50