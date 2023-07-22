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НовостиОбщество22 июля 2023 7:10

В Госсовете Крыма оценили возможности Киева устроить водную блокаду на полуострове

Константинов назвал слова украинских властей блефом
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
По словам Константинова, «киевские марионетки» делают такие заявления ради провокации

По словам Константинова, «киевские марионетки» делают такие заявления ради провокации

Фото: Архив "КП"

Угроза киевских властей – это чистейший блеф, заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов.

Ранее представители украинского правительства сообщали о том, что готовят морскую блокаду в Крыму. С 21 июля Киев планировал рассмотреть суда, которые направляются в акваторию Черного моря как перевозящие грузы военного назначения.

По словам Константинова, «киевские марионетки» делают такие заявления ради провокации.

- В данном случае они ведут себя как обезьяны, которые иногда начинают передразнивать людей. Но сколько бы обезьяна не кривлялась, человеком она не станет, - отмечает глава парламента. - У них для этого нет ни флота, ни авиации, ни даже подходящих мест базирования. Поэтому их заявления о морской блокаде - чистейший блеф, - сообщил РИА Новости Константинов.

Константинов также добавил, что в последнее время участились случаи терроризма со стороны Украины. По его мнению, киевские власти наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, чтобы навести панику на полуострове.

- Вопрос - в возможностях. Своих, повторю, у них практически нет, но они могут использовать ресурсы англичан, пускать надводные дроны, использовать спутниковое наведение. Вот к этому следует отнестись предельно серьезно и работать на упреждение, - добавил он.