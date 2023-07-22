В Госсовете Крыма оценили возможности Киева устроить водную блокаду на полуострове

По словам Константинова, «киевские марионетки» делают такие заявления ради провокации Фото: Архив "КП"

Угроза киевских властей – это чистейший блеф, заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов.

Ранее представители украинского правительства сообщали о том, что готовят морскую блокаду в Крыму. С 21 июля Киев планировал рассмотреть суда, которые направляются в акваторию Черного моря как перевозящие грузы военного назначения.

По словам Константинова, «киевские марионетки» делают такие заявления ради провокации.

- В данном случае они ведут себя как обезьяны, которые иногда начинают передразнивать людей. Но сколько бы обезьяна не кривлялась, человеком она не станет, - отмечает глава парламента. - У них для этого нет ни флота, ни авиации, ни даже подходящих мест базирования. Поэтому их заявления о морской блокаде - чистейший блеф, - сообщил РИА Новости Константинов.

Константинов также добавил, что в последнее время участились случаи терроризма со стороны Украины. По его мнению, киевские власти наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, чтобы навести панику на полуострове.

- Вопрос - в возможностях. Своих, повторю, у них практически нет, но они могут использовать ресурсы англичан, пускать надводные дроны, использовать спутниковое наведение. Вот к этому следует отнестись предельно серьезно и работать на упреждение, - добавил он.