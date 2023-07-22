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НовостиОбщество22 июля 2023 8:57

Крымский мост вновь снова открыли для автомобилей

Автотранспортное движение по Крымскому мосту снова открыли
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Фото: Фото: чат для автомобилистов "Крымский мост"

Фото: Фото: чат для автомобилистов "Крымский мост"

По Крымскому мосту вновь восстановили движение, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.

- Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, - отмечают в сообщенРанее въезд на мост закрыли на час в целях безопасности. Проезд был недоступен около часа. Об этом сообщили в Минтрансе и попросили гостей и жителей полуострова, которые в тот момент находились в зоне досмотра, не паниковать и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Также утром 22 июля глава Крыма сообщил о попытке украинских беспилотников атаковать инфраструктурные объекты Красногвардейского района.