В Симферополе загорелся жилой дом

Пожар потушили за час Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В жилом доме Симферополя утром 22 июля произошло возгорание. Как сообщили в пресс-службе МЧС по республике, на месте работают три пожарных группа.

Так, по информации ведомства, в 9:15 в дежурную службу спасения крымской столицы поступил звонок. Местные жители сообщили о пожаре на одной из улиц Симферополя. На место оперативно выехали подразделения МЧС. На месте пожарные увидели, что горит второй этаж жилого дома. Но уже к 10:12 возгорание удалось полностью потушить. К счастью, обошлось без пострадавших.

Для тушения возгорания были задействованы три единицы спецтехники и 15 человек личного состава. В причинах пожара на месте разбираются эксперты.