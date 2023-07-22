В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 436 машин

Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 15.00 22 июля в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи находятся 436 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 436 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет более часа. При этом со стороны Краснодарского края ситуация иная.

– Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет, – отмечается в сообщении.

Напомним, 22 июля в 10 утра въезд на Крымский мост закрывали. Однако через час автомобили снова были запущены в двух направлениях. Позднее движение по мосту вновь перекрывали. К настоящему времени движение вновь открыли.