В Крыму просят сообщить в ФСБ о людях, снимавших видео с атакованной инфраструктурой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму просят сообщить в МВД или ФСБ о людях, снимавших видео с объектов инфраструктуры, которые подверглись атаке со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

– В сети снова появились видео с объектов инфраструктуры, которые атаковал враг. Просим всех, кто знает авторов этих видео, сообщить об этих людях в МВД или ФСБ, – отметил он.

Крючков призвал жителей доверять только официальной информации. Советник главы Крыма пояснил, что опубликованное в сети видео с военными или критическими объектами является работой на врага.

Напомним, из-за атаки украинских беспилотников в Красногвардейском районе произошла детонация на складе боеприпасов. Население в радиусе пяти километров от ЧП пришлось эвакуировать. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Чтобы минимизировать риски, власти республики также решили остановить железнодорожное движение. Аксенов добавил, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки. Следственный комитет расследует атаку БПЛА. Это преступление совершили вооруженные формирования Украины. В связи с инцидентом прокуратура Крыма открыла горячие линии.