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НовостиОбщество22 июля 2023 13:49

Власти Крыма опубликовали алгоритм действий на Крымском мосту в случае тревоги

Крымчан и гостей полуострова попросили действовать без паники
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
В целях безопасности список для водителей и пассажиров опубликовали в оперштабе

В целях безопасности список для водителей и пассажиров опубликовали в оперштабе

Фото: Юлия МАРКИНА

В Крыму появился алгоритм действий в случае тревоги. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

В целях безопасности список для водителей и пассажиров опубликовали в оперштабе. Так, если водитель находится на досмотре перед въездом на мост, ему следует сложить все вещи обратно в багажник, убедиться, что все участники движения вернулись к нему в машину, и уехать в безопасное место.

Если транспорт уже находится в движении по мосту, то необходимо следовать тому, что сообщают громкоговорители и без остановок, соблюдая установленную скорость, продолжать ехать на выезд с моста.

Если воздушная тревога сработала, когда машина стоит в очереди на досмотр, то всем нужно вернуться в нее и ехать в более безопасное место. В оперштабе попросили не паниковать гостей и жителей Крыма и доверять только проверенным источникам информации.