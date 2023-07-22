Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи уменьшилась до 75 машин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 17:00 22 июля в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 75 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 75 транспортных средств, – говорится в сообщении.

О времени ожидании в очереди не сообщается. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В 16:00 со стороны Керчи находились 177 машин. Ситуация со стороны Кубани была аналогичной.

Как сообщалось ранее, в 15.00 22 июля в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи находилось 436 автомобилей. Со стороны Тамани затруднений также не было.

Напомним, 22 июля в 10 утра въезд на Крымский мост закрывали. Однако через час автомобили снова были запущены в двух направлениях. Позднее движение по мосту вновь перекрывали. К настоящему времени движение вновь открыли.