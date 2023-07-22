Минтранс Крыма: железнодорожный транспорт работает по мультимодальной схеме

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По состоянию на 18.00 22 июля железнодорожный транспорт в Крыму работает по мультимодальной схеме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель республиканского Минтранса Николай Лукашенко.

– Железнодорожный транспорт работает по мультимодальной схеме перевозки поезд-автобус-поезд, – отметил глава ведомства.

В настоящее время проезд по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме. При этом проводится стопроцентный досмотр всех легковушек, которые весят меньше 3,5 тонны. Министр также отметил, что Керченская переправа и общественный транспорт работают в штатном режиме. Аналогичное положение дел сохраняется на пунктах пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп.

Напомним, 22 июля в 10 утра въезд на Крымский мост закрывали. Однако через час автомобили снова были запущены в двух направлениях. Позднее движение по мосту вновь перекрывали. К настоящему времени движение открыли.