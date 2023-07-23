Погода на 23 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градуса

Вода в Черном море прогрелась до+25°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 июля на Крымском полуострове штормовое предупреждение, в западных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

- Атмосферный фронтальный раздел принесет кратковременные дожди с грозами, днем местами сильные ливни, град, шквал 20-25 м/с., - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 28...30°.

В Севастополе переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с, порывы до 14 м/с., тепло 28…30°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +27 …+28°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +27…+29°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +27…+28°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +27…+28°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +27…+29°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +27…+28°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +27…+28°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +26…+27°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +29…+31°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +27…+28°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +27…+28°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +23…+25°, в Азовском до +26°

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