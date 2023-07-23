В Симферополе 24 июля отключат свет на 23 улицах

Свет отключат на несколько часов. Фото: архив КП
24 июля в Симферополе на 23 улицах и 2 переулках временно отключат свет. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что в столице региона ремонтируют электросети. В ведомстве также отметили, что перебои с подачей электротока возникнут с 8.00 до 17.00.
Где в Симферополе отключат свет 24 июля:
улица Войкова (Караманова), 2-14 А , 3-5 ;
улица Севастопольская/улица Эстонская, 58/2;
улица Лихого, 1-7 ;
улица Севастопольская, 66, 31;
улица Парковая, 2,1-7 ;
переулок Парковый, 1-4;
улица Тамбовская, 34-36 , 37-51 ;
улица Бульварная, 2-4/5 , 1/66-9 ;
улица Батурина, 2-14 , 1-11 ;
улица Поповкина, 3;
улица Севастопольская – улица Объездная (светофор);
улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;
улица Телефонный спуск, 21;
улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;
улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;
переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;
улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;
улица Производственная, 6-56 ;
улица Тарабукина, 165, 167;
проезд Второй Петровский, 1, 3;
улица Ковыльная, 2-28, 7-57, 39,49,84;
улица Межевая, 4, 28-32, 3-9 , 35-39 ;
улица Огородная, 2-16 , 1-17;
улица Николаевская, 3-13;
улица Пасечная, 2.
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