Проезд по Крымскому мосту утром 23 июля 2023 года осуществляется без затруднений

Крымский мост работает в штатном режиме Фото: Юлия МАРКИНА

Затруднений в проезде к досмотровым пунктам Крымского моста утром 23 июля 2023 года нет. Об этом сообщает оперативный штаб Крымского моста в официальном Tg-канале.

- С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет, - говорится в сообщении.

Напомним, 22 июля движение транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. В целях безопасности для водителей и пассажиров опубликовали алгоритм действия в случае объявления воздушной тревоги.

17 июля на мосту произошел взрыв. Два украинских беспилотника атаковали дорогу два надводных беспилотника. В тот момент по нему проезжала машина с семьей из Белгородской области. Кроссовер отбросило в сторону. Двое взрослых погибли на месте, дочка вылетела в лобовое стекло, но ей удалось выжить.