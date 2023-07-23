Паромы и большие десантные корабли за неделю перевезли через Керченский пролив 3,4 тысячи авто

Паромная переправа работает в штатном режиме 23 июля 2023 года Фото: Дмитрий СТЕШИН

После теракта на Крымском мосту 17 июля паромы и два больших десантных корабля, ставших на линию на Керченской переправе, в общей сложности перевезли через пролив 10 394 пассажира, 3 457 автомобилей и 340 пассажирских автобусов. Об этом сообщает Минтранс России.

- За последние сутки паромы выполнили 17 рейсов, - говорится в сообщении.

В настоящее время паромная переправа перевозит только грузовики со скоропортящимися товарами и товарами первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами.

Действующих штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет.

Напомним, утром 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате теракта было повреждено дорожное полотно транспортного перехода и погибла семейная пара. Их дочь пострадала и была доставлена в больницу. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте.