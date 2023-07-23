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НовостиОбщество23 июля 2023 8:43

В Крыму объявлено штормовое предупреждение 23 июля

На полуострове ожидаются ливни и шквалистый ветер
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
В Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Фото: Виктор КЛЮШКИН

МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение. По данным чрезвычайного ведомства, на полуострове ожидаются ливни с грозами.

- Днем и до конца суток 23 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с, - сообщили в МЧС по РК.

В МЧС предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП. Также возможны подтопления территорий.

Крымчан и гостей Крыма просят облюдать осторожность в прибрежной зоне - нахождение на пирсах и берегоукрепительных сооружениях может быть опасным для жизни.