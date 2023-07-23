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НовостиОбщество23 июля 2023 10:31

Прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП в Ленинском районе

В дорожной аварии погибли два человека, в том числе 16-летний подросток
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
ДТП произошло в ночью возле села Белинское. Фото: МВД по РК.

ДТП произошло в ночью возле села Белинское. Фото: МВД по РК.

Прокуратура Крыма организовала проверку по факту ДТП в Ленинском районе. В ночь на 23 июля, напомним, на автодороге «Керчь - Новоотрадное» столкнулись Lada Samara и «Жигули» девяноcто девятой модели. Погиб 19-летний водитель, который допустил выезд на полосу встречного движения, и его 16-летний пассажир.

-В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, -сообщили в прокуратуре.

Напомним, еще одна несовершеннолетняя пассажирка автомобиля Lada – 16-летняя девушка, а также водитель второго авто госпитализированы.