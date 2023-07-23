Глава Госсовета Крыма назвал большой трагедией гибель журналиста в зоне СВО

В зоне СВО погиб военкор Ростислав Журавлев. Фото: va_konstantinov

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал большой трагедией гибель военного журналиста Ростислава Журавлева в зоне спецоперации. Он отметил, что недавно военкор отметил День рождения.

- Гибель профессионального журналиста, патриота России, молодого, мужественного человека — большая трагедия для нас. Ещё тягостнее воспринимается это печальное известие на фоне того, что недавно Ростислав отметил день рождения, - написал Константинов у себя в Telegram.

Напомним, в результате обстрела ВСУ в Запорожской области погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Ещё трое журналистов, включая крымчанина Константина Михальчевского, получили ранения разной степени тяжести и сейчас проходят лечение.

Глава парламента Крыма выразил соболезнование родным погибшего, а также пожелал пострадавшим от обстрела журналистам скорейшего выздоровления.