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НовостиОбщество23 июля 2023 13:23

Крымский журналист, раненный в зоне СВО, будет награжден Орденом «За заслуги перед Запорожской областью»

Решение озвучил глава региона Евгений Балицкий
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Константин Михальчевский будет награжден Орденом "За заслуги перед Запорожской областью". Фото со странички фотокорреспондента в социальной сети.

Константин Михальчевский будет награжден Орденом "За заслуги перед Запорожской областью". Фото со странички фотокорреспондента в социальной сети.

Крымский фотокорреспондент Константин Михальчевский, который получил ранение в зоне спецоперации, будет награжден Орденом «За заслуги перед Запорожской областью». Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

- Журналисты МИЦ «Известия» Дмитрий Шиков, Роман Польшаков, а также корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский будут награждены Орденом «За заслуги перед Запорожской областью», - сообщил Балицкий у себя в Telegram.

Кроме того, погибший военкор РИА Новости Ростислав Журавлев будет награжден Орденом посмертно.

Напомним, накануне группа журналистов попала под обстрел ВСУ в Запорожской области. Один из корреспондентов погиб, еще трое получили ранения разной степени тяжести и сейчас проходят лечение.

По информации Евгения Балицкого, состояние всех трех военкоров стабильное, они в сознании и получают необходимую медицинскую помощь.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал большой трагедией гибель военного журналиста Ростислава Журавлева в зоне спецоперации.