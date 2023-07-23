Крымский журналист, раненный в зоне СВО, будет награжден Орденом «За заслуги перед Запорожской областью»

Константин Михальчевский будет награжден Орденом "За заслуги перед Запорожской областью". Фото со странички фотокорреспондента в социальной сети.

Крымский фотокорреспондент Константин Михальчевский, который получил ранение в зоне спецоперации, будет награжден Орденом «За заслуги перед Запорожской областью». Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

- Журналисты МИЦ «Известия» Дмитрий Шиков, Роман Польшаков, а также корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский будут награждены Орденом «За заслуги перед Запорожской областью», - сообщил Балицкий у себя в Telegram.

Кроме того, погибший военкор РИА Новости Ростислав Журавлев будет награжден Орденом посмертно.

Напомним, накануне группа журналистов попала под обстрел ВСУ в Запорожской области. Один из корреспондентов погиб, еще трое получили ранения разной степени тяжести и сейчас проходят лечение.

По информации Евгения Балицкого, состояние всех трех военкоров стабильное, они в сознании и получают необходимую медицинскую помощь.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал большой трагедией гибель военного журналиста Ростислава Журавлева в зоне спецоперации.