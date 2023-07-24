Погода на 24 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

Черное море у берегов Феодосии прогрелось до плюс 23 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 июля на Крымском полуострове сухо и жарко.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 29...31°.

В Севастополе переменная облачность. Днем северо-западный ветер 6-11 м/с, тепло 28…30°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +27 …+28°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +27…+28°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +27…+28°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Саках +27…+28°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Малооблачно.

В Керчи +27…+28°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Феодосии +26…+27°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Судаке +27…+28°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +26…+27°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Джанкое +29…+30°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +27…+29°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Белогорске +27…+29°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +23…+25°, в Азовском до +26°

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