Движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено 23 июля

В настоящий момент движение по Крымскому мосту восстановлено
Фото: Юлия МАРКИНА
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено 23 июля. Об этом сообщил официальный Telegram-канал оперативной информации о работе транспортного перехода.
- Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, - сообщили в штабе Крымского моста.
Спустя десять минут появилось сообщение о возобновлении движения транспорта. Причины, по которым был приостановлен проезд, не называются.
Напомним, ранее для водителей опубликовали алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги.