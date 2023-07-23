Движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено 23 июля

В настоящий момент движение по Крымскому мосту восстановлено Фото: Юлия МАРКИНА

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено 23 июля. Об этом сообщил официальный Telegram-канал оперативной информации о работе транспортного перехода.

- Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, - сообщили в штабе Крымского моста.

Спустя десять минут появилось сообщение о возобновлении движения транспорта. Причины, по которым был приостановлен проезд, не называются.

Напомним, ранее для водителей опубликовали алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги.