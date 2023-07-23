В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего в зоне СВО фотокорреспондента из Крыма

Фотокорреспондент из Крыма был ранен в зоне СВО. Фото: Константин Михальчевский/Вконтакте

Состояние пострадавшего при обстреле со стороны ВСУ крымского фотокорреспондента Константина Михальчевского медики оценивают как средней степени тяжести. Об этом КП-Крым сообщили в Минздраве республики.

- Угрозы жизни нет, оказывается необходимая медицинская помощь, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, группа журналистов накануне попала под обстрел ВСУ в Запорожской области. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб на месте, трое других получили ранения и сейчас проходят лечение. В субботу Константин Михальчевский был доставлен в симферопольскую городскую клиническую больницу скорой помощи.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что все пострадавшие журналисты будут награждены Орденом «За заслуги перед Запорожской областью». Погибший военкор Ростислав Журавлев - посмертно.

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал большой трагедией гибель журналиста в зоне СВО.