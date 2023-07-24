Севастополь и Феодосия вошли в топ-10 популярных городов для путешествий на День ВМФ России

Севастополь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Севастополь возглавил рейтинг города, где путешественники хотят провести День Военно-морского флота России, который в этом году отмечается 30 июля. Феодосия, по информации обнародованной аналитиками сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ, попала в «золотую» середину – приморский город занял 6-ое место. Россияне любят отдыхать на Крымском полуострове, невзирая на всяческие происки недругов.

- Пятерку городов Российской Федерации, популярных у туристов на День ВМФ, составили Севастополь, Санкт-Петербург, Балтийск, Новороссийск и Владивосток, - отметили эксперты, подчеркнув, что в среднем аренда жилья стоит 3 000 – 5000 рублей в сутки.

Топ-10 городов, популярных у туристов на День ВМФ 2023 (средние траты семьи в рублях на проживание в сутки):

Севастополь, 3521

Санкт-Петербург, 4431

Балтийск, 4324

Новороссийск, 3450

Владивосток, 5791

Феодосия, 3217

Анапа, 3868

Москва, 3498

Каспийск, 4172

Астрахань, 2913.

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