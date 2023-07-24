Движение автомобилей по трассе Джанкой – Симферополь возобновлено

Автомобильное движение по трассе Джанкой – Симферополь возобновлено Фото: Дмитрий СТЕШИН

Движение по автодороге Джанкой – Симферополь возобновлено, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов

– После обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб принято решение возобновить ранее приостановленное движение по автомобильной трассе Джанкой – Симферополь, – написал глава Крыма в своем телеграм-канале.

Утром 24 июля Сергей Аксенов сообщил, что Крым атаковали вражеские беспилотники, есть попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками дрона повредило частный дом в Кировском районе. ПРоводится эвакуация жителей населенных пунктов в радиусе пяти километров от склада боеприпасов. По предварительным данным, пострадавших нет. После ЧП в Джанкойском районе в целях безопасности приостановили движение поездов, перекрыли трассу Джанкой - Симферополь.

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