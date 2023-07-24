Аксенов: пострадавших из-за ЧП в Джанкойском районе Крыма нет

Фото: Сергей Аксенов\VK

Пострадавших в результате ЧП в Джанкойском районе Крыма, произошедшего после атаки украинских беспилотников, нет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Tg-канале утром 24 июля.

Напомним, российскими силами ПВО было сбито и подавлено силами РЭБ 11 беспилотников, запущенных с украинской стороны. В результате произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма. На данный момент идет эвакуация местных жителей.

- По предварительной информации, пострадавших нет, - сообщил Сергей Аксенов.

Стоит отметить, что в понедельник, 24 июля, также приостановили движение поездов по железной дороге и перекрыта трасса Джанкой – Симферополь. Это сделано в целях безопасности.