Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Два поезда остановлены в Крыму из-за атаки беспилотников в Джанкойском районе. Об этом сообщает компания-перевозчик.

- Следует с опозданием поезд №92 Москва – Севастополь и поезд №316 Адлер – Симферополь. Они остановлены на станции Джанкой из-за ЧП в районе перегона Джанкой – Урожайная, - говорится в сообщении компании «Гранд Сервис Экспресс».

Железнодорожное движение на данном участке временно приостановлено.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке украинских БПЛА на севере полуострова. 11 беспилотников сбито ПВО и подавлено средствами РЭБ. Однако есть попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Кроме того, обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.

Власти приняли решение о приостановке движения по железной дороге. Также была перекрыта трасса Джанкой – Симферополь, однако после обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб движение возобновили.

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