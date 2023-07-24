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НовостиПроисшествия24 июля 2023 7:07

Минобороны РФ: Крым пытались атаковать 17 украинских беспилотников в ночь на 24 июля

Минобороны России сообщило о пресечении атаки 17 беспилотников в Крыму в ночь на 24 июля
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Пострадавших в результате атаки БПЛА нет

Пострадавших в результате атаки БПЛА нет

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ночь на понедельник, 24 июля, в Крыму пресекли масштабную атаку украинских беспилотников. Как сообщили в Министерстве обороны России, киевский режим запустил по объектам инфраструктуры полуострова 17 дронов. Атаку успешно отбили Вооруженные Силы РФ.

- Четырнадцать украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых одиннадцать беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова, - говорится в сообщении Минобороны.

Как отмечают в ведомстве, три беспилотника были уничтожены силами ПВО. В результате пресеченной атаки со стороны киевского режима пострадавших нет.