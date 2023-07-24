Железнодорожное движение в Джанкойском районе возобновлено Фото: Александр ЖМУЛИН

Движение поездов в Джанкойском районе Крыма возобновлено. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– Возобновлено железнодорожное движение в Джанкойском районе, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

По последним данным, все поезда, задержанные из-за ЧП на перегоне Джанкой – Урожайная в Крыму, отправлены. Как сообщается в телеграм-канале оператора железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс», составы следуют с опозданием от часа до двух с половиной часов.

Ранее глава Крыма сообщил о возобновлении движения по автомобильной трассе Джанкой - Симферополь.

Утром 24 июля Аксенов сообщил об атаке вражеских беспилотников на Крым, есть попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками дрона повредило частный дом в Кировском районе. Власти проводят эвакуацию жителей населенных пунктов в радиусе пяти километров от склада боеприпасов, людей разместят в пунктах временного размещения. По предварительным данным, никто не пострадал.

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