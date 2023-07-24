Все поезда, задержанные на перегоне Джанкой – Урожайная, отправлены

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»
Все поезда, задержанные из-за ЧП на перегоне Джанкой – Урожайная в Крыму, отправлены. Об этом сообщается в телеграм-канале оператора железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс».
– Поезда следуют с опозданием от часа до двух с половиной часов, – говорится в сообщении.
Так, поезд №92 Москва – Севастополь опаздывает на 2 часа 30 минут; поезд №028 Москва – Симферополь – на 1 час 30 минут; поезд №177 Москва – Симферополь – на 1 час 26 минут; поезд № 316 Адлер – Симферополь – на 1 час 20 минут; поезд №179 Санкт-Петербург – Евпатория следует с опозданием на 1 час.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке БПЛА на Крым, есть попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Власти республики приняли решение об эвакуации населения из пятикилометровой зоны вокруг склада. По предварительным данным, пострадавших нет. Из-за ЧП приостанавливали движение поездов в Джанкойском районе и автотранспорта по дороге Джанкой - Симферополь.
Как сообщили в Минобороны России, в ночь на понедельник, 24 июля, в Крыму пресекли масштабную атаку украинских беспилотников. По информации ведомства, киевский режим запустил по объектам инфраструктуры полуострова 17 дронов. Атаку успешно отбили Вооруженные Силы РФ.
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