В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани стоят 510 машин

Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 12.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края находятся 510 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Тамани находится 510 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что ожидание около двух часов. При этом со стороны Керчи очереди к пункту досмотра нет.

Напомним, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту работают 80 человек и 5 единиц техники. По его словам, уже частично привезли материалы для установки временного моста, с которого будут производится работы по устранению последствий теракта.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что двустороннее движение автомобилей по одной проезжей части Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй – в ноябре.