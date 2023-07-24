За неделю на водоемах Севастополя погибли три человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

За период с 17 по 23 июля на водоемах Севастополя погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

За неделю на водных объектах произошло четыре происшествия.

– К сожалению, трое погибших, – отметили в МЧС.

Всего за неделю сотрудники ведомства совершили 93 боевых выезда. В Севастополе произошло 17 пожаров. В результате никто не пострадал. Сотрудники МЧС шесть раз выезжали на места ДТП. В результате этих происшествий пострадали 12 человек: восемь взрослых и четверо детей. В горно-лесной местности зафиксировали три несчастных случая.

– Погибших нет, пострадали четыре человека, – говорится в сообщении.