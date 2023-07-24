Депутат Госсовета Сацик: в крымских селах не хватает врачей

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В сельской местности Крыма имеется острый дефицит кадров в сфере медицины. Об этом сообщила член регионального штаба ОНФ, депутат Госсовета республики Оксана Сацик.

По ее словам, в селах не хватает агрономов, учителей, инженеров и других специалистов.

– Но больше всего ощутим дефицит по вакансиям медработников, – сказала Сацик в эфире радио «Спутник в Крыму».

В качестве примера парламентарий привела Красногвардейский район. По ее словам, там наблюдается дефицит более чем 10 вакансий. Депутат пояснила, что речь идет о терапевтах, эндокринологах, офтальмологе, хирурге и реаниматологе.

Сацик отметила, что частично улучшить ситуацию помогают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По ним медики получают единоразовые выплаты по миллиону и 500 тысяч рублей соответственно. Однако молодежь отрабатывает положенный минимум, после чего стремится уехать в города за более высоким уровнем жизни.

Сацик отметила, что в селах не хватает жилья, а поэтому негде купить квартиру даже по льготной ипотеке. Кроме того, там низкие зарплаты.

– Зарплата врача со всеми доплатами – до 40 тысяч рублей, фельдшер получает ориентировочно 35 тысяч рублей, – рассказала депутат.